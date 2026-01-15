Keçiören Belediye Personeline "Narko Rehber" Eğitimi Verildi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Narko Rehber" eğitimi verildi.

Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede ailenin koruyucu ve yönlendirici rolü anlatıldı. Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimde özellikle annelerin bağımlılıkla mücadele sürecindeki kritik önemi vurgulanarak, çocukları bağımlılıktan korumaya yönelik etkili yöntemler ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından verilen eğitimde, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlılığına giden süreç, kullanımın fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtileri detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede aile içi sağlıklı iletişimin önemi vurgulandı.

"Bağımlılıkla mücadelede hep birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz"

Eğitimde; uyuşturucu madde kullanmak, ticaretini yapmak ya da kullanıma özendirmek gibi eylemlerin, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç olduğu yönünde bilgilendirme yapıldı. Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımının erken farkındalık ve zamanında müdahale olduğunu belirten polis memurları, "Bağımlılıkla mücadelede hep birlikte hareket edersek başarılı olabiliriz" dedi.

BADAM ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplum sağlığını önceleyen yeni bir hizmeti daha 2025'te vatandaşla buluşturdu. Yeşiltepe Mahallesi'nde hayata geçirilen Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM), her türlü bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik destek ile danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.