Uzaktan Kumandalı Araç Bilim Şenliğinde Göz Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzaktan Kumandalı Araç Bilim Şenliğinde Göz Doldurdu

Geniş Video İzle

Hatay'daki bilim şenliğinde 150 km hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç büyük ilgi topladı.

09.10.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

150 kilometre hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç, bilim şenliğinde ilgi odağı oldu

450 yıllık tarihi külliyede bilim şenliği

HATAY – Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, kapısını bilim şenliğine açtı. Şenlikte ilgi görense 150 kilometre hıza ulaşabilen uzaktan kumandalı araç oldu.

Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Burada Birileri Bilim Konuşuyor" bilim şenliği, 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenleniyor. Şenlik, 8-12 Ekim tarihleri arasında devam edecek ve bilime merakı olanlar gezip ziyaret edebilecek. Şenlikte ilgi görense üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen ve 150 kilometre hıza kadar ulaşabilen uzaktan kumandalı araç oldu.

"Uzaktan kumandalı araç üzerinde elektronik motoru ve bataryayı yükselterek 150-200 kilometre hızlara kadar çıkartıyoruz"

Bilim şenliğinde ilgi gören uzaktan kumandalı aracı geliştiren üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Mert Hakkı Yörük, "Araçlar stok halde normalde en yüksek 70 kilometreye çıkabiliyor ancak biz üzerindeki elektronik motoru ve bataryayı yükselterek 150-200 kilometre hızlara kadar çıkartıyoruz. 200 biraz gerçekçi rakam değil, teoride teker dönüyor ama 150 kilometrede cihazlarımızı yolda daha stabil halde tutmaya çalışıyoruz. Dönüş hareketleri ve cayro prensibinden yararlanarak cihazımız bildiğiniz gibi yoldan çıktığında, cayromuz bizim aracımızı yolda tekrardan alabilsin. Payas Bilim Şenliği'nde uzaktan kumandalı aracımız öğrenciler tarafından çok yoğun ilgi görüyor. Küçükken herkesin hayali bir kumandalı arabadır. Bunun bir tık daha ilerisini hem de kendilerinin yapabileceklerini gördüğü için öğrenciler bayağı ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sokullu Mehmet Paşa, Teknoloji, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Payas, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzaktan Kumandalı Araç Bilim Şenliğinde Göz Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
14:35 Mustafa Sandal’dan, Özgür Özel’e çok sert tepki: Ülke yangın yeriyken muhalefet liderinin derdi ne Mustafa Sandal'dan, Özgür Özel'e çok sert tepki: Ülke yangın yeriyken muhalefet liderinin derdi ne
14:30 Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye’deki en yakışıklı futbolcuyu seçti Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti
14:24 Ünlü müzik yapımcısı Diddy’nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
14:13 Kredi kartlarında korkutan rakam 1 yılda yüzde 39 arttı Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı
14:01 Bir annenin en zor anı Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti
14:01 Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı
13:58 Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 10:03:47. #1.13#
SON DAKİKA: Uzaktan Kumandalı Araç Bilim Şenliğinde Göz Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.