Uzay Fotoğrafçısı, Gezeravcı\'nın 0,6 Saniyelik Geçişini Görüntülemek İçin 3 Saat Bekledi

Gezeravcı'nın 0,6 saniyelik geçişini görüntülemek için dondurucu soğukta 3 saat bekledi

İlk Türk astronotunu görüntüleyen uzay fotoğrafçısı o anları anlattı

Uzay Fotoğrafçısı Uygar Mitat:

"O bizim fotoğrafımızı çekiyor bizde dünyadan onun fotoğrafını çekmiş olduk"

"Fotoğrafın kıymeti Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk astronotumuzun olması"

"3 saat önce o bölgeye giderek teleskobumu hazırlamaya başladım"

"Gezeravcı'nın hem elini sıkıp hem de bu fotoğrafın baskılı halini ona hediye etmeyi çok isterim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Uzay Fotoğrafçılığı ile ilgilen ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu dolunay önünden 0,6 saniyelik geçişini görüntüleyen Uygar Mitat, "Uzaydan o bizim fotoğrafımızı çekiyor şu an bizde dünyadan onun fotoğrafını çekmiş olduk" dedi.

Eskişehir'de yaşayan ve uzay fotoğrafçılığı meraklısı olan Uygar Mitat, kurduğu teleskop ile gezegenlerin ay ve gezegenlerin fotoğrafını çekiyor. Mitat, 24 Ocak günü gece saatlerinde, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu dolunay önünden geçerken görüntüledi. Sadece 0,6 saniyelik geçiş videosunu kaydedebilmek için günler önceden plan yapıp, 3 saat önce de hazırlıklarına başlayan Uygar Mitat, amacına saat 22.37'de ulaştı. İlk Türk astronotu taşıyan uzay istasyonunu görüntülemenin çok gurur verici olduğunu söyleyen Mitat, Alper Gezeravcı'yla tanışmak istediğini belirtti.

"3 saat önce giderek teleskobumu hazırlamaya başladım"

Günler öncesinden 0,6 saniyelik geçiş için günler öncesinden plan yaptığını belirten Uygar Mitat, "Yaklaşık 5 yıldır Derin Uzay Fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum. Ülkenin çeşitli karanlık bölgelerinden, uzayın derinliklerindeki galaksileri, bulutsu yapıları fotoğraflıyorum ve normal şartlarda, bir fotoğraf için 5-10 gece çekim yapmam gerekiyor. Bu 10 gecelik emek sonrasında bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ama bu sefer farklı bir çekim olduğu için 0,6 saniyede ayın önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu'nu fotoğrafladım. Uzak istasyonunu tam olarak ne zaman ayın geçeceğini biliyorduk. Günler öncesinden bunun için plan yaptık ve ben çekimden 3 saat önce o bölgeye giderek teleskobumu hazırlamaya başladım. Tüm aksiliklere rağmen saat 22.37'de geçecekti. Saat 22.30 civarı tüm ayarlamaları bitirmeyi başardım. ve o 5 dakika süre bekleyerek tam 22.37'de fotoğrafı, daha doğrusu videoyu çekmeyi başardım. Tabii sosyal medyada bu görüntüler çok kişi tarafından paylaşıldı. Sadece benim hesaplarımda değil, onlarca farklı hesapta görüntüler paylaşıldı. Yaklaşık 6-7 milyon kullanıcıya görüntülerin ulaştığını düşünüyoruz. Tabii bu fotoğrafın kıymeti, uluslararası uzay istasyonunda o an Alper Gezeravcı'nın ilk astronotumuzun olması. Uzaydan o bizim fotoğrafımızı çekiyor şu an bizde dünyadan onun fotoğrafını çekmiş olduk. Benim için ölümsüzleştirilebilecek bir andı açıkçası. ve yakalayabildiğim için çok mutluyum" dedi.

"Gezeravcı'nın elini sıkmak isterim"

Alper Gezeravcı ile tanışmak istediğini belirten Uygar Mitat şöyle devam etti;

"Benim için hobiyle başlayan sonrasında tutkuya dönüşen bir şey uzay fotoğrafçılığı. Vakit bulabildikçe şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde kamp kurarak teleskoplarımla çekim yapıyorum. Bir planım var ama bir yandan da aile ve iş hayatım var. Olabildiğince vakit ayırmaya çalışıyorum fakat özellikle kış aylarında bu biraz zor oluyor. Hem sert kış koşulları hem çalışma tempom biraz hızlı olduğu için vakit buldukça galaksi, bulutsu yapılar, bu tarz derin uzay fotoğrafları çekmeye devam edeceğim. Uluslararası uzay istasyonu yaklaşık 400 kilometre yukarımızda ve saatte 27 bin kilometre/hızla gidiyor ve ayın önünden geçişi tam 0,6 saniye kadar sürdü. İçerisinde ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı da vardı. O yüzden bu fotoğraf benim için çok kıymetli. O dönüş yoluna gelmeden onu Ay'la aramıza girdiği için fotoğraflayabilir hale geldim ve benim için unutulmaz bir fotoğraf. Tabi kendisi de isterse döndüğünde hem elini sıkıp hem de bu fotoğrafın baskılı halini ona hediye etmeyi çok isterim."