Uzay Meraklıları Bitlis\'te Güneşi Gözlemledi

Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen bir grup uzay meraklısı, Van Gölü kıyısında güneşi gözlemledi.

Doğa, vahşi yaşam ve uzay fotoğrafları çeken Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in öncülüğünde bir araya gelen uzay meraklıları, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde kurdukları teleskoplarla gözlem yaptı.

Özel filtreler kullanan uzay meraklıları, güneş patlaması olarak da bilinen güneş fırtınasını görüntülemeye çalıştı.

Önen, uzun yıllardır bölgede doğa ve uzay gözlemi yaptığını belirterek, "Bitlis'te doğaseverler ve uzay meraklıları olarak güneşi yakın takibe aldık. 2024'te güneşle ilgili olayların dünyayı etkileyeceğine dair haberler okuyoruz. Van Gölü kıyısındaki İncekaya köyü mağaralarının bulunduğu alanda doğaseverler olarak güneşi, lekelerini ve patlamalarını yakın takibe aldık. Heyecanla, merakla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel filtreler kullanmadan güneşe teleskopla bakmanın çok tehlikeli olduğunu ve geri dönüşümü olmayan hasarlara yol açabileceğini vurgulayan Önen, güneşi takip etmek isteyenlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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