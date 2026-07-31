Uzayan Doğum İzni 67 Bin Anneyi Kapsadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzayan Doğum İzni 67 Bin Anneyi Kapsadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplam 67 bin 709 anne, doğum izni süresini 24 haftaya kadar uzatma hakkından faydalandı.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Uzatılan doğum izninden 67 bin 709 anne faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Hem otomatik uzatılan izinler hem de başvuru sonucu uzatılan izinlerle birlikte toplamda 67 bin 709 anne analık raporlarını uzatarak izin süresini 24 haftaya kadar kullanmış oldu"

"İstek dahilinde analık raporunu uzatabilecek annelerin yüzde 43'ü raporlarını uzatma kararı aldı"

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı tüketiciyi daha etkin koruyacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

?"Düzenlemeyle, reklam verenler, hedefli reklamın hangi kriterler kullanılarak tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgileri tüketiciye sunmaları şartıyla bu tür reklam uygulamalarını gerçekleştirebilecek"

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Kırmızı bülten ve diğer uluslararası aramalar kapsamında bu yıl 526 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında, 2026'nın 7 aylık döneminde uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Suçlular şunu iyi bilmelidir, kaçmaya çalışmaları yalnızca yakalanacakları yeri değiştirir"

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

4- Ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler güven endekslerinde kendini gösterdi

Tüketici güven endeksi, temmuzda 89,8 ile son 38 aydaki en yüksek seviyesini görürken, ekonomik güven endeksi de 99,8 ile 5 ayın en yüksek değerine ulaştı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Toğay:

"Ekonomik güven endeksinin geçen aya göre artış yaşayarak 99,8'e çıkması ve 100 değerine yaklaşması, beklentiler açısından önemlidir"

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- 5 soruda hac kayıtlarıyla ilgili merak edilenler

Gelecek yıl hac için kesin kayıt yaptıracak hacı adayları, tercih ettikleri konaklama türüne ait ücretin yüzde 40'ını peşin, kalanını 2 taksitte ödeyebilecek

Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının, işlemlerini 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'teki "hac işlemleri" menüsünden yapmaları gerekiyor

(Fırat Taşdemir/Ankara) (Grafikli)

6- Türkiye'nin petrol stratejisinde yeni dönem: Çeşitlendirilmiş tedarik ve üretim ortaklıkları

Kazakistan'dan Guyana'ya uzanan çeşitlendirilmiş ham petrol ithalatı, artan yerli üretim ve TPAO'nun Kerkük ortaklığı, Türkiye'nin petrol arz güvenliğini güçlendirirken ülkenin bölgesel enerji merkezi olma hedefini de destekliyor

Kerkük ortaklığıyla Türkiye, petrol değer zincirinde yalnızca transit ülke değil, üretim ortağı olarak da konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

(Duygu Alhan/Ankara) (Grafikli)

7- Kuraklık riskleri "TAKİS" ile dijital ortamda anlık takip edilecek

Fenolojik gözlemler ile kuraklığa ilişkin saha tespitleri dijital ortamda kayıt altına alınacak, veri girişi, kontrol ve onay süreçleri elektronik ortamda yürütülecek

Ülke genelinde tarımsal kuraklığa ilişkin güncel veriler anlık izlenebilecek, kuraklık riskleri etkin şekilde değerlendirilebilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- AB yapay zeka kurallarında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin işaretlenmesi ve kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimde bulunduklarının bildirilmesi zorunlu hale geliyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

9- AB ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kayıp 435 bin hektarı buldu

AB ülkelerinde yılın başından bu yana orman yangınlarında tahrip olan alan, Malta'nın yaklaşık 14 katı büyüklüğüne ulaştı

Orman yangınlarından en fazla etkilenen ülke 208 bin 420 hektarla İspanya olurken, Fransa 91 bin 24 hektarla ikinci sırada yer aldı

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

10- Jeotermal enerji, yapay zeka çağının yeni elektrik kaynağı

Google, Microsoft ve Meta, veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını kesintisiz ve düşük karbonlu kaynaklarla karşılamak amacıyla jeotermal enerji projelerine yatırım yapıyor

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk: "Türkiye'de de jeotermal elektrik santrallerinin yakınında yeni nesil veri merkezleri kurulabilir ve bu merkezlerin enerji ihtiyacı mevcut santrallerle yapılacak uzun vadeli elektrik tedarik anlaşmaları üzerinden karşılanabilir"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

11- Ön lisanslı depolamalı elektrik projelerinin kurulu gücü 28 bin megavatı aştı

Üretim lisansı verilen 82 depolama projesinin toplam gücü 3 bin 500 megavatı aşarken 8 tesis işletmeye alındı

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Grafikli)

12- Türk bilim insanları Arktik'te iklim, uzay ve konumlama teknolojilerine yönelik kritik araştırmalar yaptı

???????- İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Denizhan Vardar: "Çalışmalarımızın iki önemli ayağı var. İlki, deniz tabanında 28 noktadan görüntü alarak buralardaki canlıların yüzey örtücülüğünü incelemek. Ayrıca su altı robotlarımız ve dronlarımızla bu canlıların başladıkları ve sona erdikleri bölgelerin sınırlarını belirliyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden araştırma görevlisi Özkan Özel: "Svalbard Adası'nın özellikle seçilmiş olması, küresel iklim değişikliğinin etkilerini anlamak açısından çok önemli. Yaklaşık üç yıldır aynı bölgede, aynı noktalarda çalışmalar yürütüyor olmamız, uzun vadede buzulların erime süreci ve erime hızıyla birlikte iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin önemli veriler elde etmemizi sağlayacak"

(Uğur Aslanhan/Muhammed Enes Yıldırım/Svalbard) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Türkiye ile Japonya'nın ortak girişimiyle kurulan üniversite ilk öğrencilerini bekliyor

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2026-2027 akademik yılında 4 mühendislik programında toplam 80 öğrenciyle eğitim faaliyetlerine başlayacak

TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin temel hedefi, geleceğin kritik bilim ve teknoloji alanlarında araştırma yapabilen, uluslararası çalışma kültürüne sahip, yenilikçi ve yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir"

"Uzun vadeli hedefimiz, üniversitemizi Türkiye ile Japonya arasında bilim ve teknoloji alanında kalıcı ve uluslararası düzeyde tanınan bir araştırma üniversitesi haline getirmek"

(Buğrahan Ayhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Bursa'da bir çocuğun site havuzunda hayatını kaybetmesi gözleri bu alandaki tedbirlere çevirdi

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Yoğun kullanılan havuzlarda eğitimli cankurtaran görevlendirilmeli. Site çalışanları temel ilk yardım eğitimi almalı, acil durumlarda kimin 112'yi arayacağı, ilk müdahaleyi yapacağı ve sağlık ekiplerinin siteye nasıl yönlendirileceği önceden belirlenmeli"

"Havuz girişlerinde kontrollü geçiş sistemi, kapı sensörü ve sesli alarm gibi ek önlemlerin de değerlendirilmesi gerekiyor"

(Doğukan Gürel/Ankara)

15- Karadeniz'in iklim riskleri Adapazarı'nda yürütülen projeyle belirlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu:

"2000'den bu yana şiddetli yağışların sıklığında yaklaşık yüzde 45 artış meydana geldiği gözleniyor. Yine özellikle yeşil alanların 2000'den beri yaklaşık yüzde 15 azaldığını görülüyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Grafikli)

16- Lübnanlı genç, mezuniyet törenine İsrail'in saldırısında ölen ağabeyinin fotoğrafıyla katıldı

İstanbul'da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü bitiren Lübnanlı Mohamad Sabra:

"Ağabeyim sayesinde buradayım. Her başarımda beni destekledi, hep arkamda oldu. Bu özel günümde de benimle birlikte olmak istiyordu ama artık bizimle değil. O yüzden onun resmini taşıyorum. Benimle hep gurur duyuyordu"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- "Kadınsın, yapamazsın" sözlerine aldırmadı 47 yaşında işinin patronu oldu

Üsküdar'da ayakkabı bakımı ve tamirciliği yapan Naz Yıldırım Akbaş, 45 yaşında çırak olarak adım attığı ayakkabı tamir dükkanını devraldı, mesleğinde karşılaştığı önyargılara rağmen pes etmeyerek kendi işinin sahibi oldu

Naz Yıldırım Akbaş: "Müşterilerim beni tebrik ediyor. Erkekler de kadınlar da. Çok yakınlarım bu işi yapmamı istemedi. Çocuklarım da 'Anne bırak, erkek işi.' dediler. Ben pes etmedim ama şimdi benimle gurur duyuyorlar"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Onana'dan Fatih Tekke övgüsü:

"Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı"

"Yolda arabamla giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Her zaman arabadan inip 'Bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım.' diyor insanlar. Asla bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim"

"Fenerbahçe maçında kulüp başkanının soyunma odasına inip oyuncuları tek tek tebrik etmesi ve kaybedilen maça rağmen prim vermesi, benim adıma pozitif anlamda unutamadığım anlardan biri oldu."

(Selçuk Kılıç/Schladming) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzayan Doğum İzni 67 Bin Anneyi Kapsadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter
Kim bu kadın Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü Polis alarma geçti Deprem konutları çevresinde esrarengiz görüntü! Polis alarma geçti
Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf: Babam ayağını ağzıma soktu
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
Netanyahu’ya ABD’de soğuk duş Senatör şortla geldi, görüşme boyunca telefonuyla oynadı Netanyahu'ya ABD'de soğuk duş! Senatör şortla geldi, görüşme boyunca telefonuyla oynadı
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor Annenin feryadı yürek dağladı Eren Kaşıkçı son yolculuğuna uğurlanıyor! Annenin feryadı yürek dağladı
Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul’a getireceğiz Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:54
İspanya sınırında felaket Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
08:39
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
08:34
Küçük Ceylan’ın son hali gündem oldu Görenler tanımakta zorlanıyor
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
08:19
Beklenen oldu Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi
Beklenen oldu! Göç krizi büyüyünce ordu devreye girdi
08:16
Akaryakıtta yeni zirve Motorin fiyatı 84 TL sınırında
Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında
08:15
Ankara’da şantajcı “flört çetesi“ çökertildi
Ankara’da şantajcı "flört çetesi" çökertildi
07:58
Adisyonda yeni tuzak Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi
07:39
İspanya’yı sarsan göçmen akını Zorla evlere girmeye başladılar
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar
07:24
Gaziantep’te mide bulandıran görüntü Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
Gaziantep'te mide bulandıran görüntü! Kameraya alan komşularına aldırış etmedi
07:12
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi
06:47
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
Belediye başkanı tapu müdürüne kızdı, bina önünde kazı çalışması başlattı
06:28
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar
Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:32:26. #7.13#
SON DAKİKA: Uzayan Doğum İzni 67 Bin Anneyi Kapsadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.