Uzayda Güvenlik Arttırılmalı - Son Dakika
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Uzayda Güvenlik Arttırılmalı

Kaja Kallas, uzayda güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini ve Rusya'nın tehditlerine karşı birleşik strateji oluşturulması gerektiğini vurguladı.

29.01.2025 18:19
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, uzayda güvenlik önemlerinin artırılması ihtiyacına işaret ederek, "Uzayı savunduğumuz zaman ekonomilerimizi de savunmuş oluruz. Uydularımızın güvenliği toplumlarımızın güvenliğidir." dedi.

Kallas ve AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Brüksel'de düzenlenen 17. Avrupa Uzay Konferansı'nda konuştu.

Rusya'dan gelen tehditlerin arttığı ortamda uzayda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Kallas, Avrupa'nın halihazırda "hibrit savaşla karşı karşıya olduğunu ve bunun hem yer altyapısı hem de uzay endüstrileri için önemli riskler oluşturduğunu" ifade etti.

Kallas, uydu karşıtı füzelerin denenmesi ve uzay sistemlerine siber saldırılar düzenlenmesi gibi Rusya'nın son dönemde gerçekleştirdiğini söylediği eylemlerin, "Avrupa'nın uzaydaki çıkarlarının korunması için" güçlü bir yanıt verilmesi ihtiyacını gösterdiğini belirtti.

Yeni bir Avrupa uzay stratejisi geliştirilmesine ihtiyaç olduğuna işaret eden Kallas, "Uzayı savunduğumuz zaman ekonomilerimizi de savunmuş oluruz. Uydularımızın güvenliği toplumlarımızın güvenliğidir. Bu zorlukları birlikte ele almamız tüm AB üye ülkelerinin menfaatinedir." diye konuştu.

Kallas, yeni strateji doğrultusunda, AB ülkeleri arasında istihbarat paylaşımının artırılmasına, saldırganların ve potansiyel misilleme önlemlerinin net şekilde belirlenmesi ve etkili yanıtlar verilmesine, ortaya çıkan uzay tehditlerine karşı birleşik bir savunma stratejisi sağlamak için AB ülkeleri arasında ve ABD başta olmak üzere müttefiklerle daha yakın işbirliği yapılmasına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksek Temsilci, "Uzayın sadece en güçlülerin hayatta kalabildiği Vahşi Batı'ya dönüşmesi gibi gerçek bir risk var. Bunun olmasına birlikte izin veremeyiz." dedi.

"Savunma harcamalarımızı Trump değil Putin yüzünden artırmalıyız"

Kubilius ise güvenliğin sağlanmasında uzayın kritik rol oynadığını belirterek, özellikle "Rusya'dan yükselen tehditler ve değişen jeopolitik manzara ışığında hem savunma hem de uzay sektörlerinde daha fazla yatırıma acil ihtiyaç" duyulduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın uzaydaki stratejik özerkliğini artırmasının önemini vurgulayan Kubilius, bu amaçla AB kurumları ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasındaki işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Tehditlere karşı savunma harcamalarının artırılmasının önem arz ettiğine dikkati çeken Kubilius, ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5 veya 6'sının savunma harcamalarına ayrılması gerektiğini ifade etti.

Kubilius, "Ben her zaman savunma harcamalarımızı artırmamız gerektiğini söylüyorum. (ABD Başkanı Donald) Trump yüzünden değil, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yüzünden." diye konuştu.

Kaynak: AA

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