Uzi ile vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

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BAYRAMPAŞA'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas(19), ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazlı Elmas Bayrampaşa Altıntepsi Yeni Camii'de kılına cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Şüpheli Eniz Kurtuluş ise sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.