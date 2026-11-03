Uzlaştırma ödülü alan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 uzlaştırmacıya belge verdi - Son Dakika
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Uzlaştırma ödülü alan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 uzlaştırmacıya belge verdi

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Uzlaştırma ödülü alan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 uzlaştırmacıya belge verdi
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Ankara'da uzlaştırma çalışmaları nedeniyle başarı ödülü alan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir Adliyesinde program düzenledi. Törende savcılara plaket, adliye personeli ve 3 uzlaştırmacıya başarı belgeleri verildi.

??????? Adalet Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen törende uzlaştırma uygulamalarındaki çalışmaları dolayısıyla başarı ödülüne layık görülen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığında, savcı, adliye personeli ve uzlaştırmacılara plaket ve başarı belgeleri verildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu"nda uzlaştırma alanındaki uygulamalar ele alındı.

Ankara'daki törenin ardından Balıkesir Adliyesinde düzenlenen programda, uzlaştırma çalışmalarına katkı sunan isimlere ödül ve belgeleri takdim edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Uzlaştırma Bürosunda daha önce görev yapan Cumhuriyet savcısı Abdullah Fatih Bildik ile halen görevini sürdüren Cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Keser'e plaket verdi.

Uzlaştırma Bürosunda görev yapan adliye personelinin başarı belgeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Çaparlar, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan 3 uzlaştırmacının belgeleri ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıBalıkesirAnkaraGüncelSon Dakika

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