Uzlaştırmacılar Günü Boyabat'ta Kutlandı
Uzlaştırmacılar Günü Boyabat'ta Kutlandı

02.06.2026 16:25
Boyabat'ta Uzlaştırmacılar Günü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı, uzlaştırmanın önemi vurgulandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Boyabat Adliyesi önünde açılan stantta Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Cumhuriyet Savcısı Furkan Bolat ve adliyede görevli uzlaştırmacılar tarafından vatandaşlara uzlaştırma müessesi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra adliye binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Uğur Akın, hukuk sistemlerinin temel amaçlarından birinin de toplumsal huzuru ve adaleti tesis etmek olduğunu söyledi.

Türk Ceza Hukuku sisteminde izlenen suç ve ceza siyaseti gereği ceza uyuşmazlıklarını çözümleyecek alternatif çözümlere önem verildiğini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Bu alternatif çözümlerin en başında uzlaştırma kurumu gelmektedir. Bu kurumla taraflar arasında sağlanan sulh marifetiyle mağdurun zararı telafi edilmekte, adliyelerin yükü hafifletilmekte ve topluma ekonomik sosyal faydalar kazandırılmaktadır. Yani suç işlenerek bozulan adalet dengesi sulh yoluyla tarafların anlaştırılması ve zararın giderilmesiyle sağlanmaktadır. Her yıl 1 Haziran'da kutlanan Uzlaştırmacılar Günü sadece hukuki bir süreci değil, aynı zamanda onarıcı adaleti temsil eder. Uzlaştırmacılar, tarafsızlıkları, empati yetenekleri ve sağduyulu yaklaşımlarıyla yargı yükünü hafifletirken, uzlaştırma ile toplumsal barışa doğrudan katkı sunmaktadırlar."

Adliyelerinde 18 uzlaştırmacının görev aldığını aktaran Akın, "2025 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 280 dosyadan 174'ü uzlaşmayla sonuçlandırılmıştır. Yüzde 62 başarı sağlanmıştır. 2026 yılında bugüne kadar gelen 63 dosyadan 44'ü uzlaşmayla sonuçlanmış olup yüzde 70 başarı sağlanmıştır." dedi.

Kaynak: AA

