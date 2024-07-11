Uzman çavuş, 1 aylık eşini hastane önünde öldürdü - Son Dakika
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Uzman çavuş, 1 aylık eşini hastane önünde öldürdü

Uzman çavuş, 1 aylık eşini hastane önünde öldürdü

Elazığ'da, 1 aylık eşi fizyoterapi teknikeri Burcu Demir'i çalıştığı hastanenin önünde tabancayla öldüren uzman çavuş Murat Coşansel'in yargılandığı davada kadının annesi Songül Demir, çekmiş oldukları uygunsuz videolarla kızına şantaj yaparak boşanmasına engel olduğunu söyledi. Coşansel'in tutukluluğuna karar verilen duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

11.07.2024 17:45
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ELAZIĞ'da, 1 aylık eşi fizyoterapi teknikeri Burcu Demir'i (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla öldüren uzman çavuş Murat Coşansel'in yargılandığı davada kadının annesi Songül Demir, "Aile olarak davranışları hoşumuza gitmediği için biz bu evliliğe karşıydık. Kızım istedi, diye biz kabul ettik. Çekmiş oldukları uygunsuz videolarla kızıma şantaj yaparak, boşanmasına engel oldu. 4 Şubat'ta boşanma kararı almışlardı. 8 Şubat'ta olay yaşandı" dedi. SEGBİS üzerinden savunma yapmak istemeyen Coşansel'in tutukluluğuna karar verilen duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Olay, 8 Şubat'ta, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir ile olaydan 1 ay önce evlendiği eşi uzman çavuş Murat Coşansel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Coşansel, tabancayla Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın yere yığıldı, Coşansel aracıyla kaçtı. Burcu Demir'in öldüğü belirlenirken, Murat Coşansel ise olayda kullandığı tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı.

Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Murat Coşansel hakkında 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması yapıldı. Duruşmaya Demir'in ailesi, yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukat ile sendika ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

'SAVUNMAMI FİZİKİ OLARAK YAPMAK İSTİYORUM'

SEGBİS üzerinden tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Murat Coşansel, fiziki olarak duruşmaya katılmak istediğini belirterek savunma yapmak istemedi. Coşansel, "Savunmamı fiziki olarak mahkemede yapmak istedim, mahkemeye neden getirilmediğim konusunda bana herhangi bir bilgi verilmedi" dedi.

'TELEFONDA ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Mahkeme başkanının "Söyleyecek bir sözünüz var mı?" sorusu üzerine Burcu Demir'in babası, Murat Coşansel ile olaydan önce birçok kez telefonla görüştüklerini, kendilerine hakaret edip ölümle tehdit ettiğini ifade ederek, "Her anne baba çocuğunun evlenmesini ister. Maalesef insanları seçemiyoruz. Bu şahıs, Sinop'tan gelerek kızımı canice katletti. Olay yaşandığı günün bir gün öncesinde, sanık ile birçok kez telefonla konuştuk. Konuşma esnasında sürekli bana hakaret edip, küfürler etti ve bizi öldürmekle tehdit etti" diye konuştu.

'KIZIMA ŞANTAJ YAPTI, OLAYDAN 4 GÜN ÖNCE BOŞANMA KARARI ALDILAR'

Burcu Demir'in annesi Songül Demir ise çiftin olaydan 4 gün önce boşanma kararı aldıklarını söyleyerek, "Aile olarak davranışları hoşumuza gitmediği için biz bu evliliğe karşıydık. Kızım istedi, diye biz kabul ettik. Çekmiş oldukları uygunsuz videolarla kızıma şantaj yaparak, boşanmasına engel oldu. 4 Şubat'ta boşanma kararı almışlardı. 8 Şubat'ta olay yaşandı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, telefon görüşme kayıtlarının dosyaya eklenerek eksikliklerin giderilmesi için 2 Ekim Çarşamba gününe erteledi.

Kaynak: DHA

Elazığ, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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