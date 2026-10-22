Uzman Diyanet-Sen Başkanı Çelik, 229,1 milyar liralık bütçede 3600 ek gösterge istedi - Son Dakika
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Uzman Diyanet-Sen Başkanı Çelik, 229,1 milyar liralık bütçede 3600 ek gösterge istedi

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Uzman Diyanet-Sen Başkanı Çelik, 229,1 milyar liralık bütçede 3600 ek gösterge istedi
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Uzman Diyanet-Sen Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet'in 2027 bütçesinde din görevlilerinin haklı beklentilerinin karşılanmasını istedi. Çelik, yaklaşık 229,1 milyar liralık bütçe görüşmelerinde 3600 ek gösterge başta olmak üzere somut adım bekliyor.

(ANKARA) - Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı için öngörülen bütçeye ilişkin, "Bütçe görüşmelerinin, din görevlilerimizin haklı beklentilerinin değerlendirilmesi ve yıllardır çözüm bekleyen sorunların giderilmesi için önemli bir fırsat olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı için öngörülen yaklaşık 229,1 milyar liralık bütçenin nasıl değerlendirileceği ve din hizmetlerine nasıl yansıyacağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini diğer bakanlıkların bütçeleriyle doğrudan kıyaslamanın doğru bir değerlendirme yöntemi olmadığını düşünüyoruz. Her kurumun görev alanı, personel sayısı ve sorumlulukları farklıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız da ülkemizin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 146 bin personeliyle önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir.

2027 bütçe teklifinde yaklaşık 229,1 milyar liralık toplam ödeneğin 193,6 milyar lirası personel giderlerinden, 24,8 milyar lirası sosyal güvenlik devlet primi giderlerinden oluşmaktadır. Bu iki kalem birlikte toplam bütçenin yaklaşık yüzde 95,3'üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla Diyanet bütçesi değerlendirilirken personel giderlerinin ağırlığı ve yürütülen hizmetin kapsamı göz ardı edilmemelidir. Ancak bizim için asıl önemli olan, din hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi ve çalışanlarımızın haklı beklentilerinin karşılık bulmasıdır.

Din görevlilerimiz, yalnızca camilerde görev yapan kamu çalışanları değildir. Aynı zamanda toplumun manevi hayatına, aile yapısına, gençlerin gelişimine ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan önemli bir hizmeti yerine getirmektedirler. Bu sorumluluğun karşılığında personelimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi ve mesleki itibarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Vekil imam-hatiplerimizin yaşadığı sorunlardan imam-hatiplerimizin ve müezzin-kayyımlarımızın beklentilerine; vaizlerimizin, din hizmetleri uzmanlarımızın ve diğer personelimizin taleplerine kadar çözüm bekleyen birçok konu bulunmaktadır. 3600 ek gösterge başta olmak üzere özlük haklarının geliştirilmesi, ücret adaletinin güçlendirilmesi, kariyer imkanlarının artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

"AMACIMIZ ÇALIŞMA HAYATININ GELİŞMESİNE KATKI SUNMAKTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini, din hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesini ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını önemsiyoruz. Bu yaklaşımın doğal bir parçası olarak, din görevlilerimizin ekonomik ve sosyal haklarının da bütçe görüşmelerinde dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz. Bizim amacımız kurumlarımızı karşı karşıya getirmek değil; sorunları dile getirmek, çözüm üretmek ve çalışma hayatının gelişmesine katkı sunmaktır.

Uzman Diyanet-Sen olarak ilgili kurumlarımızın, milletvekillerimizin ve karar vericilerimizin din görevlilerimizin beklentilerine duyarlı yaklaşmasını bekliyoruz. Diyanet'in gücü yalnızca bütçesinin büyüklüğüyle değil, bu bütçeyle üretilen hizmetin niteliği ve o hizmeti sunan insanlara verilen değerle de ölçülür. Bütçe görüşmelerinin, din görevlilerimizin haklı beklentilerinin değerlendirilmesi ve yıllardır çözüm bekleyen sorunların giderilmesi için önemli bir fırsat olmasını temenni ediyoruz. Uzman Diyanet-Sen olarak çalışanlarımızın haklarını savunmaya, çözüm önerilerimizi ilgili mercilerle paylaşmaya ve yapıcı bir sendikal anlayışla sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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