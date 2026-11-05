Uzman Diyanet-Sen yazılıdan 90 üzeri alan adayların 55-60 puanla elenmesini eleştirdi

(ANKARA) - Uzman Diyanet-Sen Genel Başkanı Ramazan Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uygulanan mülakat sisteminin liyakat, eşitlik, objektiflik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıcalık değil, eşitlik; kayırmacılık değil liyakat; keyfilik değil, adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uygulanan mülakat sisteminin yeniden düzenlenmesini istediklerini bildirdi.

"Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uygulanan mülakat sisteminin liyakat, eşitlik, objektiflik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullanan Çelik, özellikle son gerçekleştirilen murakıplık sınavında, yazılı sınavdan 90 ve üzeri puan alarak önemli bir akademik başarı gösteren bazı adayların sözlü sınavda 55-60 gibi oldukça düşük puanlarla başarısız sayılmasının, mülakat sisteminin işleyişine ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Elbette sözlü sınav, adayların mesleki yeterliliklerini ve temsil kabiliyetlerini değerlendirmek açısından önemlidir. Ancak bu değerlendirme, yazılı sınavda ortaya konulan bilgi ve başarının hangi somut gerekçeyle göz ardı edildiği sorusunu cevapsız bırakmamalıdır.

Bir aday yazılı sınavda 90'ın üzerinde puan alıyorsa burada ciddi bir bilgi birikimi, çalışma disiplini ve emek vardır. Bu başarının mülakatta 55-60 gibi puanlarla karşılıksız bırakılması, kamu personelinin zihninde haklı soru işaretleri oluşturmaktadır. Biz mülakatın tamamen kaldırılmasını değil, adil, ölçülebilir, denetlenebilir ve güven veren bir sisteme dönüştürülmesini istiyoruz.

Hiç kimse emeğinin, bilgisinin ve yıllarca verdiği mücadelenin kişisel değerlendirmeler karşısında değersizleşmesine razı olamayız. Kamu görevinde yükselmenin temel ölçütü yakınlık, kanaat veya takdir değil; liyakat ve yeterlilik olmalıdır."

Çelik, açıklamasında mülakat sisteminin güvenilirliğini artırmak amacıyla yazılı sınav ile sözlü sınav puanları arasındaki farkın 5 puanla sınırlandırılmasını; mülakatta kullanılacak sorular, değerlendirme başlıkları ve puanlama ölçütlerinin sınav öncesinde ilan edilmesini, adaylara verilen puanın somut, ölçülebilir ve gerektiğinde denetlenebilir gerekçelere dayandırılmasını, mülakat süreçlerinin hukuki denetime açık olmasını, yazılı sınavda yüksek başarı gösteren adayların, objektif ve somut gerekçeler olmaksızın elenmesinin önüne geçilmesini istediklerini bildirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki adil bir sınav sistemi yalnızca elenen adaylar için değil, kazanan adayların başarısının toplum ve çalışma arkadaşları nezdinde kabul görmesi için de gereklidir.

Bizim mücadelemiz herhangi bir kişinin kazanması veya kaybetmesi için değil, herkesin aynı kurallara tabi olduğu, emeğin karşılığını bulduğu ve liyakatin tartışmasız esas alındığı bir sistem içindir. Ayrıcalık değil eşitlik, kayırmacılık değil liyakat, keyfilik değil adalet istiyoruz."