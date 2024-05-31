Uzman Psikolog Seçkin'den YKS sınavına girecek öğrencilere öneri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzman Psikolog Seçkin'den YKS sınavına girecek öğrencilere öneri

Diyarbakır'da görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, YKS sınavı öncesinde öğrencilere sınav stresi yönetimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Seçkin, ailelerin öğrencilere destek olmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, sınavın hayatın anlamı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, öğrencilere sınav günü kaygılarını azaltmak için meditasyon ve nefes teknikleri kullanmalarını önerdi.

31.05.2024 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Psikolog Seçkin'den YKS sınavına girecek öğrencilere öneri

Uzman Psikolog Seçkin: "Sınav sonucu her ne olursa olsun en değerli olan sensin"

DİYARBAKIR - Türkiye'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, sınav sürecinde özellikle ailelerin öğrencilere destek olmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da Memorial Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde öğrencilere sınav stresi yönetimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Sınavın hayatın anlamı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Psikolog Seçkin, "Öğrencilerimiz YKS sürecinde bir yıl boyunca çok zorlu bir maratondan geçti. Son düzlükte neler yapılabilir? Sınav kaygısına yönelik nelerle mücadele edilecek? Muhakkak ki sınav kaygısı önemli bir süreçte kaçınılmaz bir durum. Aileler de burada çok önemli bir etkendir. Aileler genelde sınavın çocuklara hayatın çok önemli olduğunu, hayatın olmazsa olmazı gibi yaklaşımlarla yaklaşabiliyorlar. Sınav sürecinde özellikle ailelerin öğrencilere destek olmaları çok önemlidir. Onları rahatlatmaları için duygusal anlamda destek vermeleri, anlamaları, dinlemeleri, sınav kaygılarını azaltmaları çok önemli. Sınavı hayatın anlamı olarak görmemeleri gerek" dedi.

Seçkin, "Öğrenciler sınavın yaklaştığı bu süreçte eksikleri neler? Neler yapabilirler? Öğrenciler eksiklerine yoğunlaşıp üzerine gidebilirler. 25 dakika soru çözüp 5 dakika ara verebilirler. Dediğim gibi; bu süreçte en önemli şey kendilerine inanmalarıdır. Öğrenciler yapamadıkları konuların da üzerine gidebilir son düzlükte. Öğrencilerin kendilerine inanmaları çok önemli. Çünkü YKS zekayı ölçen değil, analitik düşünmeyi, ezberi ve düzenli çalışmayı ölçen bir sınav. Bunu hatırlatmalılar kendilerine" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere sınav günü alanda kaygılarının yüksek olduğu esnada kendilerini medite edici teknikler kullanmayı öneren Seçkin, "Mesela gözlerini kapatıp kendilerini nerede iyi hissettiğini aklına getirebilir. Bu bir orman, deniz kenarı, gibi rahatlatıcı alanlar olabilir. Biraz duygusal olarak duyu organlarını harekete geçirip gevşetici bir teknik uygulayabilirler. Sınav anında da soruları çözerken kaygıları çok yüksekse nefes tekniği uygulayabilirler. 3 saniye burundan nefes alıp 4 saniye ağızdan verip nefes tekniği uygulayabilirler. Bunların hepsine dikkat etmeleriyle birlikte olumlu düşüncelerle sınav kaygısını giderebilirler. Unutulmamalıdır ki sınav bir süreç, sınav sonucu her ne olursa olsun en değerli olan sensin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Psikolog Seçkin'den YKS sınavına girecek öğrencilere öneri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Uzman Psikolog Seçkin'den YKS sınavına girecek öğrencilere öneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement