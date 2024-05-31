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Uzman Psikolog Seçkin'den YKS sınavına girecek öğrencilere öneri

Uzman Psikolog Seçkin: "Sınav sonucu her ne olursa olsun en değerli olan sensin"

DİYARBAKIR - Türkiye'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, sınav sürecinde özellikle ailelerin öğrencilere destek olmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da Memorial Hastanesinde görevli Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde öğrencilere sınav stresi yönetimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Sınavın hayatın anlamı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Psikolog Seçkin, "Öğrencilerimiz YKS sürecinde bir yıl boyunca çok zorlu bir maratondan geçti. Son düzlükte neler yapılabilir? Sınav kaygısına yönelik nelerle mücadele edilecek? Muhakkak ki sınav kaygısı önemli bir süreçte kaçınılmaz bir durum. Aileler de burada çok önemli bir etkendir. Aileler genelde sınavın çocuklara hayatın çok önemli olduğunu, hayatın olmazsa olmazı gibi yaklaşımlarla yaklaşabiliyorlar. Sınav sürecinde özellikle ailelerin öğrencilere destek olmaları çok önemlidir. Onları rahatlatmaları için duygusal anlamda destek vermeleri, anlamaları, dinlemeleri, sınav kaygılarını azaltmaları çok önemli. Sınavı hayatın anlamı olarak görmemeleri gerek" dedi.

Seçkin, "Öğrenciler sınavın yaklaştığı bu süreçte eksikleri neler? Neler yapabilirler? Öğrenciler eksiklerine yoğunlaşıp üzerine gidebilirler. 25 dakika soru çözüp 5 dakika ara verebilirler. Dediğim gibi; bu süreçte en önemli şey kendilerine inanmalarıdır. Öğrenciler yapamadıkları konuların da üzerine gidebilir son düzlükte. Öğrencilerin kendilerine inanmaları çok önemli. Çünkü YKS zekayı ölçen değil, analitik düşünmeyi, ezberi ve düzenli çalışmayı ölçen bir sınav. Bunu hatırlatmalılar kendilerine" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere sınav günü alanda kaygılarının yüksek olduğu esnada kendilerini medite edici teknikler kullanmayı öneren Seçkin, "Mesela gözlerini kapatıp kendilerini nerede iyi hissettiğini aklına getirebilir. Bu bir orman, deniz kenarı, gibi rahatlatıcı alanlar olabilir. Biraz duygusal olarak duyu organlarını harekete geçirip gevşetici bir teknik uygulayabilirler. Sınav anında da soruları çözerken kaygıları çok yüksekse nefes tekniği uygulayabilirler. 3 saniye burundan nefes alıp 4 saniye ağızdan verip nefes tekniği uygulayabilirler. Bunların hepsine dikkat etmeleriyle birlikte olumlu düşüncelerle sınav kaygısını giderebilirler. Unutulmamalıdır ki sınav bir süreç, sınav sonucu her ne olursa olsun en değerli olan sensin" diye konuştu.