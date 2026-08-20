Üzüm Fiyatlarında Belirsizlik

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, üzüm sergilerinde üreticilerle bir araya geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üzüm fiyatını açıklaması gerektiğini belirten Bakırlıoğlu, "Fiyatın en az 150 lira olması gerekli" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, üzüm sergilerinde üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Bağlarda üzüm kesiminin başladığını belirten Bakırlıoğlu, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ifade etti.

Bakırlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Normal şartlar altında hasatta böylesine bereket olduğu zamanlarda çiftçinin, üreticinin yüzü gülmesi gerekir. Ancak burada çiftçilerimizle, üreticilerimizle görüştüğümüz zaman çok ciddi bir karamsarlık var. Bu insanlar bütün sene boyunca bağlarına baktılar. Bağlarından çıkmadılar. Artık hasat zamanı, bağbozumu, şu anda üzümü kesiyorlar ancak üzümün ne kadar olduğunu bilmiyorlar. Henüz Toprak Mahsulleri Ofisi herhangi bir fiyat açıklamadı. Ürün alacak mı, almayacak mı, kuru üzümü alacak mı, almayacak mı o da belli değil.

"TMO'NUN FİYATI DERHAL AÇIKLAMASI LAZIM"

Bu durum, bu belirsizlik ister istemez buradaki üreticilerimizi kara kara düşündürmekte. Geçen sene 120 lira fiyat açıklanmıştı. Genelde üreticilerimiz 100 lirayla 120 lira arasında ürünlerini sattılar. Geçen seneden bu sene yevmiyeler, mazot masrafı, gübre masrafı, osata masrafı katlanmış olmasına rağmen henüz ortada bir fiyat yok. Üreticilerimizin talebi en azından 9 numara üzümün 150 lira olması. 150 lira olursa hiç değilse yapmış oldukları mücadelenin, vermiş oldukları emeğin karşılığını alabilecekler."

Bakırlıoğlu, TMO ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na da çağrıda bulunarak, "Burada Manisa'da hasat başladı. Bağ kesimleri başladı. Sergiler renklenmeye başladı. Ancak ortada henüz fiyat yok. Derhal ve derhal Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklama yapması lazım. Fiyatı açıklaması lazım. ve bu fiyatın da en az 150 lira olması gerekli. Eğer bu açıklama yapılmazsa bu insanların koca bir sene boyunca vermiş oldukları çaba, mücadele heba olacak" dedi.

"YAĞMUR YEDİ 100 LİRA OLDU"

Üreticiler de fiyat belirsizliğinden dert yandı. Rekoltenin iyi olduğunu ancak fiyatın belli olmadığını belirten üreticiler, geçen yıl 120 lira olarak açıklanan fiyatın bu yıl en az 150 lira olması gerektiğini söyledi.

Bir üretici geçen yıl üzümünü 118 liraya sattığını belirtirken, bir başka üretici ise ürününü "yağmur yemesi" nedeniyle 100 liraya sattığını ifade etti.

Yeni mahsulün fiyatına ilişkin endişesini dile getiren üretici, "Şu anda 80-85 gibi diyorlar. Geçen senenin mahsulleri öyle diyorlar. Yeni mahsulde korkuyoruz şimdi bu fiyatlarla nasıl olacak" diye konuştu.

TMO'nun üzüm alacağına ilişkin çeşitli açıklamalar yapıldığını ancak ne kadar ürün ve hangi fiyattan alım yapılacağının belli olmadığını anlatan üretici, "Ne alacağı ton belli ne de fiyat belli. Ne oluyor? Bu sefer de özel sektörün ekmeğine yağ sürülüyor" ifadelerini kullandı.

"ZAR ATTIK YA DÜŞEŞ GELECEK YA HEP YEK GELECEK"

Üreticiler ürünün kilo başına en az 150 lira olması gerektiğini belirterek, üretim maliyetlerini mazot üzerinden örnek gösterdi.

Bir üretici, "70 liraya aldığım mazot bugün 90 lira. Bir ay önce 70 liraya aldım. Yarın ne olacağı da belli. Kartı geçtim aldım. Nakit yok çünkü. Şimdi bir ton mazotla 20 bin lira fark var. Nasıl olacak bu iş? Posataya zam geldi. Geçen sene 1200 liraydı bu sene 2 bin 900 liraya çıktı. Yağlar ona nazaran. İşçilik maliyeti... Bu insanlar bakın bu sıcakta çalışıyor, haklı. Evine ekmek veriyor" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, hasat başlamasına rağmen ürünün hangi fiyattan satılacağının bilinmemesini "zar atmak" olarak nitelendirdi. Üretici, "Fiyatımızı bilmiyoruz. Zar attık ya düşeş gelecek ya hep yek gelecek ama büyük ihtimalle hep yek gelecek. Hep yek gelecek gibi gözüküyor. Böyle giderse öyle gözüküyor" diye konuştu.