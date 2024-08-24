Üzüm Üreticileri TMO'nun Fiyat Açıklamasını Bekliyor - Son Dakika
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Üzüm Üreticileri TMO'nun Fiyat Açıklamasını Bekliyor

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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üzüm üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban alım fiyatını beklediğini ifade etti. TARİŞ'in fiyat açıklamasına rağmen TMO'dan henüz bir açıklama gelmediğini belirten Başevirgen, üreticilerin zor durumda kaldığını ve tüccara mahkum edildiğini söyledi.

24.08.2024 14:43
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üzüm üreticisinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban alım fiyatını açıklamasını beklediğini ifade ederek, "TARİŞ kuru üzüm alım fiyatını açıklamasına rağmen TMO'dan henüz böyle bir açıklama gelmedi. TMO'nun fiyat açıklamayacağına ilişkin söylentiler de yayılmaya başladı. Eğer TMO bir fiyat açıklamazsa bu durum üreticileri çok zor durumda bırakır ve yine tüccara mahkum eder" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen Türkiye ve Manisa'nın en önemli ihraç ürünlerinden olan Sultaniye üzümünün hasadının başladığını ve Manisalı üzüm üreticilerinin gözünün kulağının kuru üzüm için açıklanacak olan taban fiyatta olduğunu söyledi. Çiftçilerle bir araya gelen Başevirgen, "Üzüm fiyatları bir an önce ve üreticinin emeğini karşılayacak, üreticiyi zor durumda bırakmayacak şekilde açıklanmalıdır" dedi.

"TARİŞ açıkladı TMO neyi bekliyor?"

Kuru üzüm alım fiyatının açıklanmamasının üzüm üreticilerini sıkıntıya düşürdüğünü söyleyen Başevirgen, "TMO'nun taban alım fiyatı açıklamasını bekleyen üzüm üreticilerinin sabrı tükenmiş durumda. Çünkü üreticiler yine piyasaya olan borçlarını ödemek için ürününü zararına da olsa çok düşük fiyatlara tüccara satmak zorunda kalacak. TARİŞ, 7 numara Çekirdeksiz Sultani Kuru Üzüm fiyatını 100 TL olarak açıkladı ve alıma başladı. TARİŞ'in, TMO'nun alım fiyatı açıklamasını beklemeyerek kuru üzüm alımına başlaması çok yerinde bir uygulama. Fakat bu alımlar yeterli olmayacak. Çünkü TARİŞ sadece kendi üyelerinden ve sınırlı miktarlarda üzüm alımı yapıyor. Ürününü TARİŞ'e satamayacak üreticilerimizi düşünerek TMO'nun zaman kaybetmeden alım fiyatını açıklamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rekolte 200 bin tona geriledi"

Geçen yıl yaşanan mildiyö hastalığı ve dolu afetlerinden dolayı kuru üzüm rekoltesinin 200 bin ton civarına gerilediğini söyleyen Başevirgen, "Üreticiler gerçekten zor durumda. 12 dönümlük bir bağdan 2 ton kuru üzüm çıkar hale geldi. İlaç, gübre ve mazot maliyetlerindeki artış nedeniyle üreticiler zaten çok zor bir üretim sezonu geçirdi. Biriken borçlar ödenmeyi bekliyor ama üretici TMO'dan alım açıklaması gelmediği için umutsuzluğa kapılmış vaziyette. Diğer tarımsal ürünler için taban fiyat açıklaması yapılırken iş kuru üzüme geldiğinde neden bu açıklama sürekli geçe bırakılıyor ya da hiç yapılmıyor anlayabilmiş değiliz" dedi.

"7 numara kuru üzüm için en az 120 lira fiyat açıklanmalı"

TMO'nun tavrını doğru bulmadıklarını ve iyi niyetli görmediklerini belirten Başevirgen, "TMO alım fiyatını açıklamayarak ya da geç açıklayarak, alımı zorlaştırarak, geç randevu vererek, kuyruklar oluşturarak üreticinin tüccara mahkum olmasına neden olacak. Geçen yıl 300 bin ton civarındaki rekoltenin bu yıl 200 bin tona düşmesi nedeniyle üreticilerin maliyetlerini çıkarmaları, borçlarını ödemeleri ve önümüzdeki sezon için hazırlık yapmaları gerekiyor. Buradan TMO'ya çağrıda bulunuyoruz. Bir an önce 7 numara kuru üzüm için en az 120 lira fiyat açıklayın ve en kısa sürede de alımlara başlayın" diye konuştu.

Üzüm Üreticileri TMO\'nun Fiyat Açıklamasını Bekliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üzüm Üreticileri TMO'nun Fiyat Açıklamasını Bekliyor - Son Dakika

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