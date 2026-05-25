Uzun yürüyüşler kısa adımlara göre ölüm riskini yüzde 83 azaltıyor

ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, uluslararası bir araştırma ekibi yürüyüş süresinin sağlık üzerindeki etkisini inceledi. Çalışmada, 2006-2010 yılları arasında Birleşik Krallık'taki geniş ölçekli bir sağlık veri tabanından seçilen yetişkin gönüllüler yer aldı. Günlük ortalama 8 bin adımın altında yürüyen bireylerle sınırlandırılan araştırma, 40-79 yaş aralığında, ortalama yaşı 62 olan ve büyük ölçüde hareketsiz bir grubu kapsadı. Katılımcıların günlük ortalama adım sayısı 5.165 olarak kaydedildi. Kanser veya kardiyovasküler hastalık geçmişi olan bireyler çalışma dışı bırakıldı.

Toplam 33 bin 560 kişi, yaklaşık yedi gün boyunca fiziksel aktivitelerini ölçen bir ivmeölçer cihazı taşıdı. Katılımcılar, yürüyüşlerini 5 dakikadan kısa, 5-10 dakika, 10-15 dakika ve 15 dakikadan uzun süreli bölümler halinde gerçekleştirme sıklıklarına göre dört gruba ayrıldı. Araştırmacılar, bu kişileri yaklaşık 9,5 yıl boyunca takip ederek sonuçları Annals of Internal Medicine dergisinde yayımladı.

Bulgulara göre, daha uzun süreli yürüyüşler, gün içine yayılan kısa adımlara kıyasla belirgin sağlık avantajları sağlıyor. Günlük yürüyüşlerinin büyük bölümünü en az 15 dakikalık kesintisiz periyotlarda yapan bireylerde, 5 dakikadan kısa yürüyüş yapanlara kıyasla ölüm riskinin yüzde 83 daha düşük olduğu tespit edildi. Kardiyovasküler hastalık riskinin ise yüzde 68 oranında azaldığı belirlendi. Araştırma, toplam adım sayısı artmadan yalnızca yürüyüş süresinin uzatılmasının dahi sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın yazarlarından, Avustralya Sidney Üniversitesi Mackenzie Wearables Research Hub Direktörü Emmanuel Stamatakis, “Genellikle tüm odağı adım sayısına veya toplam hareket miktarına veriyoruz, ancak yürüyüşün nasıl biriktiği kritik bir unsur” değerlendirmesinde bulundu. Stamatakis, özellikle hareketsiz bireylerin bile yürüyüşlerini 10-15 dakikalık kesintisiz bölümlere çıkararak kalp sağlığı açısından önemli fayda elde edebileceğini vurguladı. Bununla birlikte araştırmacılar, bulguların nedensellikten ziyade güçlü bir ilişkiyi işaret ettiğini belirtti. Daha uzun yürüyüş yapan bireylerin başlangıçta daha sağlıklı olabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Nitekim kısa süreli yürüyüş yapan grubun fazla kilolu olma oranı daha yüksek ve eğitim düzeyi daha düşük bireylerden oluştuğu ifade edildi.

Araştırma ekibi, sonuçların sağlık durumunun etkisini dışlamak amacıyla ek analizler de gerçekleştirdi. Kırılgan veya sağlık durumu kötü olan katılımcılar çıkarıldığında dahi bulguların değişmediği, ayrıca beslenme, yürüyüş hızı ve çeşitli biyobelirteçlere yapılan düzeltmelerin sonuçları anlamlı biçimde etkilemediği kaydedildi.

Oxford Üniversitesi Nuffield Population Health Departmanı'ndan biyomedikal bilişim uzmanı Prof. Aiden Doherty ise çalışmanın alanında önde gelen araştırmacılar tarafından yürütüldüğünü, ancak farklı ülkelerde benzer çalışmalarla doğrulanması gerektiğini belirtti. Doherty, yine de yetişkinler için haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite hedefinin önemini hatırlatarak, 'Her hareket önemlidir' değerlendirmesinde bulundu.