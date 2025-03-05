Uzundere'de Gençlerin Kış Eğlencesi

Uzundere'de gençlerin kar keyfi
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen sokaklar gençlerin eğlence kaynağı oldu.
Mahalle sakinleri, özellikle de gençler, karla kaplı yollarda geleneksel bir eğlence yöntemi olan kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.
Gençler, bir aracın arkasına bağladıkları kızakla köy sokaklarında kayarak hem eğlendi hem de bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Kar yağışının getirdiği zorlukları eğlenceye dönüştüren gençler, mahallede renkli görüntüler oluşturdu.
Kış mevsiminin tadını çıkaran gençler, bu tür etkinliklerle hem stres attıklarını hem de mahalle arasında dayanışma ve eğlence ortamı oluşturduklarını belirtti.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlaştığı bölgede, gençlerin bu neşeli halleri mahalle sakinlerine de moral oldu.
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