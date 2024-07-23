Uzungöl'de Kırmızı Benekli Alabalık Maketi Ziyaretçilerin Dikkatini Çekiyor - Son Dakika
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Uzungöl'de Kırmızı Benekli Alabalık Maketi Ziyaretçilerin Dikkatini Çekiyor

Uzungöl\'de Kırmızı Benekli Alabalık Maketi Ziyaretçilerin Dikkatini Çekiyor

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi, Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılarak ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. 7 metrelik maketin önünde yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektiriyor. Dernek Başkanı Mehmet Keleş, alabalığın Uzungöl'ün sembolü olduğunu belirterek, bu çalışmayla alabalığın turizm açısından önemini vurgulamak ve Dursun Ali İnan'a vefa göstermek istediklerini söyledi.

23.07.2024 10:43
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Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan maket, "Uzungöl" yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistler, 7 metrelik alabalık maketinin önünde fotoğraf çektiriyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yıllardır akıllarında olan projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Derelerde yetiştirilen kırmızı benekli alabalığın Uzungöl'ün sembolü olduğunu belirten Keleş, "Uzungöl'de turizmin bugünlere gelmesini alabalığa borçluyuz. 1974 yılında Uzungöl turizminin baş mimarı Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan alabalık üretim çiftliği ile Uzungöl'de turizm yolculuğu başladı ve günümüzde turizm alanında bir dünya markası haline geldi." dedi.

Keleş, vefanın önemine işaret ederek, "Hem alabalığın Uzungöl turizmi açısından önemini vurgulamak hem de Dursun Ali İnan'a vefa anlamında böyle bir çalışma tasarladık. Dernek olarak böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Keleş, Ali İnan, Trabzon, Uzungöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzungöl'de Kırmızı Benekli Alabalık Maketi Ziyaretçilerin Dikkatini Çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzungöl'de Kırmızı Benekli Alabalık Maketi Ziyaretçilerin Dikkatini Çekiyor - Son Dakika
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