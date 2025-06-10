Uzungöl'de Wingsuit Gösterisi Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Uzungöl'de Wingsuit Gösterisi Heyecan Yarattı

10.06.2025 18:44
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Uzungöl, bu yıl ilk kez yapılan wingsuit gösterisi ile yerli ve yabancı turistlere adrenalin dolu anlar sunuyor.

'Yarasalar' Uzungöl semalarında

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bu yıl ilk kez yapılan wingsuit gösterisi büyük ilgi çekti

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler tepelere çıkarak yamaç paraşütü yapıyor. Bu yıl ilk kez yapılan wingsuit gösterisi ise büyük ilgi çekti.

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de sıcaktan bunalan turistler, yamaç paraşütü ile birlikte doğa harikasını yukarıdan izlemenin keyfini çıkartıyor. Yaylaların eteklerinde konuşlanan paraşütçüler adeta bulutların üzerinden atlayarak, muhteşem bir yamaç paraşütü tecrübesi yaşatıyor. Yapılan uçuşlarda gökyüzünden doğanın harika manzarasını, yeşilin her tonunu, Uzungöl'ün manzarasının tadını çıkarırken, uçuş esnasında fotoğraf veya video çekimleri yaparak, adrenalin en üst seviyede yaşıyorlar. Özellikle bölgede bulunan Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği yamaç paraşütüne olan ilgi, çift kişilik tandem uçuşlarda, paraşütü kullanan grup üyesi, gezdirdiği turistin uçuşunu baştan sona görüntülüyor.

Uzungöl'de adrenalin zirvede

Türkiye'nin doğa harikası Uzungöl, bu yaz bambaşka bir heyecana da ev sahipliği yapıyor. Turizm cenneti Uzungöl'de ilk kez düzenlenen wingsuit uçuşları, gökyüzünde nefes kesen anlara sahne oldu. Karadeniz'in yemyeşil dağları arasında yaklaşık 250 kilometre hızla süzülen sporcular, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere görsel şölen yaşatıyor.

"Özellikle Arap turistler adrenalin yaşıyorlar"

Yapılan uçuşlarla ilgili bilgi veren Yamaç Paraşütü Tandemi Pilotu Uğur Çiçek, "Uzungöl'de alternatif turizm anlamında 2015 yılından outdoor sporlar yapmaya çalışıyoruz. Başlıca sporumuz yamaç paraşütü. Bu yıl serbest atlayış dediğimiz wingsuit faaliyetleri yapıyoruz. İnsanlara görsellik sağlamak adına çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yamaç paraşütü konusunda Uzungöl'e katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Özellikle Arap turistler adrenalin yaşıyorlar" dedi.

İrlanda'dan Trabzon'a bu yıl ilk kez gelerek Wingsuit atlayışı yapan pilot Michael Morann ise "Burası bir cennet gibi. Buraya gelmeden önce böyle olacağını düşünmüyordum. Ancak geldikten sonra çok fazla alternatif olduğunu gördüm. Göle, dağlara ve ağaçlara yakın uçmanın mümkün olduğunu gördüm ve burayı İşviçre'ye benzettim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan wingsuit uçuşları, uçaktan veya yüksek uçurumdan atlayarak gerçekleştiriliyor. Bu atlayışlar sırasında, kol ve bacak aralarında içi havayla şişirilmiş ve hava geçirmeyen kısımların bulunduğu, düşüşü yavaşlatan bir kıyafet giyiliyor. Sporcular yere iniş esnasında ise paraşüt kullanıyor.

Kaynak: İHA

Uzungöl, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzungöl'de Wingsuit Gösterisi Heyecan Yarattı - Son Dakika

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