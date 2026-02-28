Uzungöl Kış Beyazına Büründü - Son Dakika
Uzungöl Kış Beyazına Büründü

28.02.2026 12:52
Trabzon'un Uzungöl'ü kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı, dronla görüntülendi.

TRABZON'da turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerdeki yaylalarda ise 1 metreyi buldu. Gölün yüzeyi de yer yer buz tuttu. Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Uzungöl'deki karlı manzara dronla kaydedildi.

HABER-KAMERA: Nurullah CABRİ/ÇAYKARA(Trabzon),

Kaynak: DHA

Uzungöl Kış Beyazına Büründü
