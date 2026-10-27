Uzunköprü\'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü kaçakçılık iddiasıyla tutuklandı

Uzunköprü'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü kaçakçılık iddiasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de Çalı, Gemici ve Hamitli köylerinde yapılan kontrollerde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, aracın sürücüsüne 34 bin 442 lira ceza kesildi ve sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çalı, Gemici, Hamitli köylerinde güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde Afganistan, Etiyopya, Somali, Fas, Filistin uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kontrollerde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince 34 bin 442 lira para cezası uygulanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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