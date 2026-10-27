Uzunköprü\'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü kaçakçılık iddiasıyla tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çalı, Gemici, Hamitli köylerinde güvenlik güçlerince yapılan kontrollerde Afganistan, Etiyopya, Somali, Fas, Filistin uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kontrollerde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerince 34 bin 442 lira para cezası uygulanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.