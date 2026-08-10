Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiftlik köyü yakınlarında A.T. ve H.Ö. yönetimindeki araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Etiyopya ve Yemen uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan 2 şüpheliye "Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerinden toplam 27 bin 372 lira ceza uygulandı.

Yabancı uyruklular Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan A.T. ve H.Ö. işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.