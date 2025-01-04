Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda araştırma ve takip sonucu "kasten adam öldürme" suçundan aranan D.K. Çiftlikköy'de yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de Adam Öldürmekten Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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