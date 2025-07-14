Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde biçilmiş tarlada çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında 30 dekar anız alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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