Uzunköprü\'de Buğday Tarlasında Yangın

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 50 dekarlık alan zarar gördü.

Altınyazı köyünde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köylüler de traktörlerine bağlı pulluklarla arazinin etrafını sürerek alevlerin çevredeki tarlalara sıçramasını önlemeye çalıştı.

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekarlık buğday ekili alan zarar gördü.

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle ot ve yabani bitki örtüsünde artış meydana geldiğini söyledi.

Aşırı sıcakların da bitki örtüsünü kuruttuğunu belirten Köken, bunun özellikle yerleşim alanları ile tarım arazilerinin yakın çevresinde yangın riskini artırdığını ifade etti.

Bugün yaklaşık 50 dekarlık alanın küle döndüğünü dile getiren Köken, "Metruk ya da uzun süredir kullanılmayan ev ve bahçelerde biriken kuru otlar, en küçük bir kıvılcımla tarım alanlarına ve köy yerleşimlerine sıçrayabilecek büyük bir risk oluşturuyor. Can ve mal güvenliğimizi tehdit eden bu riski en aza indirmek amacıyla Kaymakamlık olarak tüm muhtarlıklarımıza alınması gereken tedbirlere ilişkin genelge gönderdik." dedi.

Vatandaşlardan yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen Köken, Altınyazı köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.