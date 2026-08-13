Uzunköprü'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Uzunköprü'de aranan firari hükümlüler yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, silahla tehdit suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile kasten yaralama suçundan 7 yıl 27 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.