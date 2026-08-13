Uzunköprü'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından aranan iki hükümlü, emniyet tarafından ele geçirildi.
Uzunköprü'de aranan firari hükümlüler yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, silahla tehdit suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. ile kasten yaralama suçundan 7 yıl 27 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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