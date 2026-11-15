Uzunköprü'de jandarma aracı durdurdu, 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uzunköprü'de jandarma aracı durdurdu, 11 kaçak göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü\'de jandarma aracı durdurdu, 11 kaçak göçmen yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Uzunköprü'de kaçak göçmen taşıyan araç jandarma ekiplerince durduruldu; araçtaki 11 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü gözaltına alınırken, kendisine 211 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışı çıkma hazırlığında olan 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen taşındığını belirlediği İ.T.'nin kullandığı aracı takip alıp, sabaha karşı Kiremitçisalih köyü yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yurt dışına çıkma hazırlığında olan 4 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Özbekistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü İ.T.'ye trafik kanunu maddeleri gereği toplam 211 bin 629 lira idari para cezası uygulanıp, gözaltına alındı. İ.T.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerUzunköprü3. SayfaJandarmaTrafikEdirneGöçmenGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
13:37
A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
13:30
Okan Buruk’a kötü haber Fiorentina kararını verdi
Okan Buruk'a kötü haber! Fiorentina kararını verdi
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 14:01:18. #7.12#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de jandarma aracı durdurdu, 11 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android