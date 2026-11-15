Uzunköprü\'de jandarma aracı durdurdu, 11 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışı çıkma hazırlığında olan 11 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen taşındığını belirlediği İ.T.'nin kullandığı aracı takip alıp, sabaha karşı Kiremitçisalih köyü yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yurt dışına çıkma hazırlığında olan 4 Afganistan, 2 Pakistan, 1 Özbekistan, 3 Eritre ve 1 Etiyopya uyruklu olmak üzere 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen araç sürücüsü İ.T.'ye trafik kanunu maddeleri gereği toplam 211 bin 629 lira idari para cezası uygulanıp, gözaltına alındı. İ.T.'nin işlemleri sürüyor.