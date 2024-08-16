Uzunköprü'de ölü köpeklerin bulunduğu olayda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu gözaltına alınan Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları G.K, S.D, Ö.B. ve A.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler Uzunköprü Adliyesine getirildi.
Olay
Uzunköprü Belediyesine ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip bölgedeki kameraların kayıtlarını tek tek incelemiş, yaptıkları çalışma sonucu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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