Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de Otomobil Devrildi - Son Dakika
