Uzunköprü'de sezonun ilk çeltiği 40,05 liradan satıldı, üreticiye gram altın verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzunköprü'de sezonun ilk çeltiği 40,05 liradan satıldı, üreticiye gram altın verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü\'de sezonun ilk çeltiği 40,05 liradan satıldı, üreticiye gram altın verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 hasat sezonunun ilk çeltiği kilogramı 40,05 liradan satıldı. Salarlı köyünde üretici Güven Balıkçı'nın yetiştirdiği 2 ton çeltiği Birlik Çeltik Şirketi satın aldı; borsaya ilk ürünü getiren Balıkçı'ya gram altın hediye edildi.

Uzunköprü Ticaret Borsasında 2026 hasat sezonunun ilk çeltiği kilogramı 40,05 liradan satıldı.

Uzunköprü'nün Salarlı köyünde üretici Güven Balıkçı tarafından yetiştirilen 2 ton çeltik, satışa sunulmak üzere borsaya getirildi.

Çeltik, kilogramı 40,05 liradan Birlik Çeltik Yağ, Gıda, Akaryakıt, İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı.

Borsaya sezonun ilk ürününü getiren Balıkçı'ya, Uzunköprü Ticaret Borsası yönetimi tarafından meclis adına gram altın hediye edildi.

Borsa yönetiminden yapılan açıklamada, yeni hasat sezonunun üreticiler ve borsa üyeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelHediyeÇeltikBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:09:29. #7.13#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de sezonun ilk çeltiği 40,05 liradan satıldı, üreticiye gram altın verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei