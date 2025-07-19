Uzunköprü\'de Su Yönetimi Toplantısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su yönetimi değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında ilçedeki bir tesiste gerçekleşen toplantıda, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ele alındı.

Toplantıya, kaymakamlar, kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri katıldı.