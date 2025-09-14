Uzunköprü\'de Uyuşturucu Yakalama

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde durumundan şüphelendiği O.G'nin üzerini aradı.
Üst aramasında 7.2 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
