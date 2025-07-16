Uzunköprü ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçlar ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Denetimde 11 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek ve çevreye rahatsızlık vermekten 10 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de Yüksek Ses Cezası - Son Dakika
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