Vahap Seçer'den İhraç Kararına Sert Tepki

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(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun beş teğmen için verdiği ihraç kararına ilişkin olarak, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye haykıran vatan evladı genç subaylarımızı ihraç etmek milletimizin zihninden Atatürk'ü silme çabası değil de nedir?" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beş teğmenin ordudan ihraç edilmesin ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk başkomutanımızdır. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye haykıran vatan evladı genç subaylarımızı ihraç etmek milletimizin zihninden Atatürk'ü silme çabası değil de nedir? Kimsenin gücü buna yetmez, milletimizin vicdanı da bunu kabul etmez."