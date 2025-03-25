Vahap Seçer, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu cezaevinde yarın ziyaret edecek.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek. İmamoğlu'na destek amacıyla yarın İstanbul'a gidecek olan Seçer, dayanışma mesajı verecek.
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