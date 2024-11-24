Vahap Seçer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Vahap Seçer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Açıklamalarda Bulundu

Vahap Seçer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü\'nde Açıklamalarda Bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, kadına yönelik şiddeti önlemenin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

24.11.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadına yönelik şiddeti önlemenin sadece bugünün değil, her günün sorumluluğu olduğunun bilinciyle eşit, özgür ve şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer aldığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Seçer mesajında şunları kaydetti.

"Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki büyük bir toplumsal sorun olarak karşımızda duruyor. Bu durum, yalnızca bireyleri değil, toplumun tamamını etkileyen bir eşitsizliktir. Şiddeti önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla birçok hizmet ve projeyi hayata geçiriyoruz. Kadın Konuk Evlerimizde zorlu süreçlerden geçen kadınlara barınma olanağı sunuyor; Kadın Danışma Merkezleri'mizde ise psikolojik destek, hukuki rehberlik ve sosyal danışmanlık hizmetleriyle haklarını bilmeleri ve kendilerini güçlendirmeleri için çalışıyoruz.

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için kadın kooperatiflerini destekliyor, ürettikleri el emeği ürünleri değerlendirebilecekleri mekanlar yaratıyoruz. Bunun yanı sıra mesleki eğitimleri ve okuma-yazma kurslarımızla kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyor, iş hayatına atılmalarını teşvik ediyoruz. Kadınların güçlenmesini yalnızca bireysel bir kazanım olarak değil, toplumun kalkınması için bir gereklilik olarak görüyoruz.

Kültür, sanat, spor, tarım, istihdam ve eğitim gibi birçok alanda yürüttüğümüz projelerle kadınların hayatın her alanında daha aktif ve güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarla, kadınların kendi potansiyellerini özgürce keşfetmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle kadına yönelik şiddeti önlemenin sadece bugünün değil, her günün sorumluluğu olduğunun bilinciyle eşit, özgür ve şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer aldığı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vahap Seçer, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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