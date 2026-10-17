Vakfıkebir'in kara kilidi coğrafi işaret aldı, ilçenin 3'üncü tescilli ürünü oldu - Son Dakika
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Vakfıkebir'in kara kilidi coğrafi işaret aldı, ilçenin 3'üncü tescilli ürünü oldu

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Vakfıkebir\'in kara kilidi coğrafi işaret aldı, ilçenin 3\'üncü tescilli ürünü oldu
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaklaşık 120 yıldır el işçiliğiyle üretilen kara kilit, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kendine özgü mekanizmasıyla dikkati çeken kara kilit, ilçenin 3'üncü tescilli ürünü oldu.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde el işçiliğiyle üretilip, kendine özgü mekanizmasıyla çilingirlerin dahi açamadığı 'Vakfıkebir kara kilidi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Benzersiz mekanizmasının yanı sıra demir yapılı büyük anahtarlarıyla dikkati çeken 'kara kilit', ekmek ve külek peynirinin ardından ilçenin 3'üncü tescilli ürünü oldu.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, Vakfıkebir ekmeği ve külek peynirinin ardından ilçede yaklaşık 120 yıldır el işçiliğiyle üretilen, kendine özgü mekanizması ve büyük demir anahtarlarıyla dikkati çeken 'Vakfıkebir kara kilidi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiği açıkladı. Genellikle ev, samanlık, serendi ve merek kapılarında sıkça kullanılıp, usta çilingirlerin dahi açmakta zorluk çektiği kara kilitle birlikte ilçeye coğrafi işaret tescilli 3'üncü ürün kazandırılmış oldu.

'MUTLAKA ANAHTARINI BULMAK ZORUNDASINIZ'

Vakfıkebir'e üçüncü coğrafi işaretli ürünü kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Koçal, tescilin kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını ifade etti. Koçal, "Çok mutluyuz. Bir ürünümüzü daha tescillemiş olduk. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına bir ürünü daha tescilledik. İnşallah devamı da gelecek. Kara kilidimiz çok önemlidir. 120 yıldır burada üretimi ve ihracatı yapılıyor. Ticari anlamda da yoğun talep oluyor. İnşallah başka ürünlerimizin de tescilini alacağız. Kara kilidi sadece kendi anahtarı açabiliyor. Onun haricinde hiçbir çilingir o kilidi açamaz. Mutlaka anahtarını bulmak zorundasınız. Böyle bir ürünü gelecek nesillere aktarmak ve kültürümüzü yaşatmak adına tescil aldığımız için mutluyuz. Biz coğrafi işaret için başvurumuzu 13 Ocak 2026 tarihinde yapmıştık; ürünümüz tescillendi. 120 yıldır devam eden ve usta el işçiliği ile yaşattığımız bu ürünümüze bugün tescillemiş olduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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