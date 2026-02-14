Vakfıkebir'in Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
Vakfıkebir'in Kurtuluşu Kutlandı

14.02.2026 13:41
Vakfıkebir'nin düşman işgalinden kurtuluşu, düzenlenen törenle 108. yıl dönümünde anıldı.

Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünden başlayan kortej, Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, yaptığı açıklamada, toprakların yoklukla, sabırla, imanla ve mücadeleyle vatan olduğunu söyledi.

Bir milletin gerçek gücünün sadece sahip olduğu imkanlarda değil, tarih bilinci ve ortak hafızasında gizli olduğunu belirten Koçal, "Bizi köksüz olmaktan kurtaran, bir arada tutan ve yarınlara umutla bakmamızı sağlayan en büyük hazinedir. Zafer günleri millet olma şuurunun perçinlendiği, birlik ve beraberliğin ete kemiğe büründüğü, ahlaki ve insani değerlerin bir ideal etrafında birleştiği kutlu günlerdir." diye konuştu.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı da konser verdi.

Törene, Vakfıkebir Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar, okul müdürlüleri ve vatandaşlar katıldılar.

Kaynak: AA

