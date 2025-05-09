Vakıf Bank Şarkışla Şube Müdürü Metin Erkenay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Banka ve sigorta bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen derste konuşan Erkenay, bankacılık sektörüyle ilgili güncel bilgiler paylaşarak öğrencilere sektör hakkında bilgi verdi.
Ders süresince Erkenay, öğrencilerin yönelttiği soruları da yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Vakıf Bank'tan Öğrencilere Bankacılık Bilgisi - Son Dakika
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