Vakıf Başkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Vakıf Başkanına Silahlı Saldırı

17.07.2026 20:00
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İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, Üsküdar'daki program çıkışında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan eski çalışan Hüsamettin A. tutuklandı. Vakıf, saldırının misyonlarına yönelik olduğunu açıkladı.

İstanbul Aile Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık'ın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ağustos 2024'ten itibaren İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtilen Karabıyık'ın, Üsküdar'da 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları??????? için tertip edilen programın çıkışında fiziki ve silahlı saldırıya uğradığı aktarıldı.

Başından yaralanan ve tedavi altına alınan Karabıyık'ın ayakta tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımızı yaralayan ve olay yerinde emniyet güçlerimizce yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Saldırıyı 2022 yılında vakfımızda çok kısa bir süre çalışıp ayrılan Hüsamettin A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Emniyet güçlerimizin yaptığı tahkikat neticesinde saldırganın saldırıyı planlayarak, hunharca gerçekleştirdiği görülmüştür. İnsan hayatına kasteden ve planlı bir şekilde yapılan bu saldırının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Zira daha öncesinde tanımadığı, aralarında bir husumetin olmadığı bir kişiye karşı yapılan bu saldırının gerekçesi Başkanımızın Aile Vakfı'ndaki görevidir."

"Bu saldırı, aile kurumuna ve toplumsal huzura hizmet etme kararlılığımızı hiçbir zaman engelleyemeyecektir"

Saldırının aynı zamanda vakfın misyonuna duyulan öfkeyle yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Anlaşılan o ki saldırgan, işten ayrılmasından yıllar sonra boşanma sürecinde yaşanan olumsuzluklardan çocuklarının etkilenmesinin önlenmesi için destek talep eden eşine vakfımız bünyesindeki uzman psikologlarca verilen insani ve mesleki desteği hazmedememiş, menfur saldırıdan önce vakfımızı çeşitli iftiralarla resmi kurumlara şikayet etmiş, iftiralarından sonuç alamayınca vakfa duyduğu öfkeyi daha önceden hiçbir münasebetinin olmadığı Başkanımıza yönlendirmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürecin tamamında çocuğun yararını gözeten bu mesleki yönlendirmeyi ve vahameti mahkeme dosyalarına yansıyan olayları kendi lehine manipüle edememeyi hazmedemeyen saldırgan, asılsız iddialarla vakfımızı hedef tahtasına koymuştur. Resmi kurumlara uydurma ihbarlarda bulunan şahıs, tamamen yalan iddialar öne sürerek suçlarına kılıf aramaya çalışmıştır. İddialarının mesnetsiz olduğu resmi makamlarca da tespit edilmiştir. İstanbul Aile Vakfımızın küresel kültürel emperyalizme karşı mücadelesi, sosyal medya platformlarının ve dijital mecraların dayatmalarına karşı çocuklarımızı ve aile kurumunu koruma iradesi, aile dostu ekosistemi ve milletimizin geleceğini inşa etmek üzere ortaya koyduğu tüm projeler, bu ve benzeri zorbalıklarla, tehditlerle, fiziki saldırılarla asla sekteye uğratılamayacaktır. Bu saldırı, aile kurumuna ve toplumsal huzura hizmet etme kararlılığımızı hiçbir zaman engelleyemeyecektir."

"Saldırıyı gerçekleştiren faili ve arkasındaki hastalıklı zihniyeti en şiddetli şekilde lanetliyoruz"

Şiddete ve istismara karşı kararlılıkla durulacağı vurgulanan açıklamada, "Şiddetin her türlüsüne, her yerde karşı durmayı şiar edinmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak bu hastalıklı zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla hukuk dairesinde sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Üner Karabıyık'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hain saldırıyı gerçekleştiren faili ve arkasındaki hastalıklı zihniyeti en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Milletimizin sağduyusuna ve adalete olan inancımızla, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıf Başkanına Silahlı Saldırı - Son Dakika

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