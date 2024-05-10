Vakıf Haftası Kutlamaları İstanbul'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Vakıf Haftası Kutlamaları İstanbul'da Gerçekleştirildi

Vakıf Haftası Kutlamaları İstanbul\'da Gerçekleştirildi

Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Mihrimah Sultan Camii önünde Vakıf Haftası kutlamaları düzenlendi. Etkinlikler arasında açılış yürüyüşü, stantlar ve sergi yer aldı.

10.05.2024 23:14
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Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Mihrimah Sultan Camii önünde Vakıf Haftası kutlamaları gerçekleştirildi.

Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açılış yürüyüşü mehter takımı eşliğinde Mihrimah Sultan Camii'nin önünden başlayarak, Yeni Valide Camii'nin bahçesindeki etkinlik alanında son buldu.

Alanda vakıf kültürünü tanıtmak amacıyla çeşitli stantlar açıldı. Programa Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy katıldı.

Kutlamaların ilk gününde ikindi namazı sonrası katılımcılara aşure, akşam namazı sonrası ise helva ikramı yapıldı.

Vakıf Haftası kapsamında Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Yeni Valide Camii'nin dış duvarlarında "Tarihte İlginç Vakıflar" sergisi de açıldı.

Ayrıca yarın müdürlük tarafından 14.00'te Üsküdar'daki Setbaşı Parkı'nda bursiyer öğrencilerin katılacağı piknik programı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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