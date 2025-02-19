Vakıf Kültürü Merkezinin Açılışı

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesine faaliyet gösterecek Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, vakıfların geçmişle gelecek arasında köprü kuran ve toplumu ileri taşıyan yapılar olduğunu belirtti.

Şimşek, tarihte vakıf medeniyetinin yalnızca yardım ve hayır işleri ile sınırlı kalmadığını, eğitim, bilim, sanat, kültür ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında toplumun şekillenmesinde hayati rol oynadığını vurgulayarak, "Vakıflar, geçmişin mirasını koruyan ve geleceğe yön veren en önemli kurumlardan biri olmuştur. Bizler de bugün, bu köklü mirası bilimsel bir çerçevede incelemek ve günümüz akademik dünyasına kazandırmak amacıyla bu merkezi kurmuş bulunuyoruz." dedi.

"Vakıf bilincini toplumun her kesimine yaymak temel hedeflerimiz arasındadır"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak, vakıf kültürünü ve medeniyetini derinlemesine araştırarak, bu mirası dünden bugüne, bugünden de geleceğe taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Şimşek, "Bu doğrultuda, vakıfların tarihsel süreçte toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiğini araştırmak, vakıf belgeleri ve vakfiyeler üzerinden akademik çalışmalar yapmak, günümüz sivil toplum yapısına katkı sunacak projeler üretmek ve vakıf bilincini toplumun her kesimine yaymak temel hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

Şimşek, Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece tarihi incelemeler yapmakla kalmayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"STK çalışmalarıyla da vakıf sisteminin günümüz dünyasında nasıl daha etkin hale getirilebileceği üzerine araştırmalar yapacağını özellikle vurgulamak isterim. Bu merkez, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası akademik camia ile iş birliği içinde çalışarak vakıf kültürünü, sosyal kalkınma ve akademik disiplinler açısından yeniden ele alacak projeler üretecektir. Merkezimizin ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

"Merkez, araştırmacıların ortak projelerde buluşma noktası olacak"

Üniversitenin Rektör Yardımcısı ve Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Gökçe de yeni kurulan bu merkezin disiplinler arası iş birliği ile yürütülmesi gereken vakıf çalışmalarını kurumsal yapıya kavuşturacağını belirterek, "Merkez, araştırmacıların ortak projelerde buluşma noktası olacak." dedi.

Gökçe, şunları kaydetti:

"Kuruluş kanununa göre, adında 'vakıf' ibaresi bulunan iki yükseköğretim kurumundan biri olan üniversitemiz, beş tarihi vakfa bağlı olarak kurulmuştur. Bunlar Fatih Sultan Mehmet Han, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Turhan Sultan, Mimar Sinan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıflarıdır. Bu da üniversitemize, kurucu vakıflarımız başta olmak üzere, en az 1000 yıllık geçmişi olan Türk vakıf tarihi, kültürü ve medeniyeti üzerinde akademik çalışmalar yaparak, bilimsel bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi değere dönüştürerek devlet ve toplumun hizmetine sunmak gibi önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Kuruluşundan itibaren bu bilinçle hareket etmiş olan üniversitemiz, mevcut akademik birimler üzerinden gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle tarihi sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye gayret göstermiştir."

"Hayır işlerinin kurumsallaşmış hali olan vakıflarımız, medeniyetimizin insani yanı oldu"

Açılışa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ise merkezin hayırlı olmasını temenni ederek, "O kadar güzel bir medeniyetimiz var ki bunun en önemli parçasının vakıflarımız olduğunu düşünüyorum. Hayır işlerinin kurumsallaşmış hali olan vakıflarımız, medeniyetimizin insani yanı oldu. Bizlere düşen de varisi olduğumuz bu medeniyeti en güzel şekilde sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu sebeple Vakıf Kültürü Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezimizi bu geleneğin geleceğe taşınması yönüyle çok kıymetli buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Açılış programının ardından "Vakıf Kültürü" üzerine panel gerçekleştirildi. Panelde, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murtaza Bedir, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Eyüp Sabri Kala, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Tahsin Özcan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Süleyman Kaya konuşma yaptı.