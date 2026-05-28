Meslek Fabrikası Binasının Kapatılmasıyla 780 Kişinin Hayalleri Yarım Kaldı

28.05.2026 10:14  Güncelleme: 12:02
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Halkapınar'daki kurs merkezine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konmasının ardından geçen bir buçuk ayda 780 İzmirli eğitim ve sertifika imkanından mahrum kaldı. Tekstilden gastronomiye uzanan 9 atölyede eğitimler dururken, kent merkezindeki en donanımlı mesleki kurs merkezi de hizmet dışı kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Halkapınar'da bulunan kurs merkezi, tarihi binaya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce el konduğu için 6 Nisan'dan bu yana İzmirlilere hizmet veremiyor. Sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimler vererek binlerce kişinin meslek sahibi olmasına katkı sağlayan merkezin kapanması, geride kalan bir buçuk aylık süreçte yüzlerce kişiyi olumsuz etkiledi.

Merkez faaliyetlerine devam edebilseydi, 7 kurs tamamlanacak ve 140 kursiyer sertifika almaya hak kazanacaktı. Ayrıca 23 aktif kursta 460 kursiyerin eğitimi sürecek, açılması planlanan 9 yeni kursta ise 180 kişi eğitim alacaktı. Böylece toplam 780 İzmirli mesleki eğitim imkanından yararlanabilecekti.

TEKSTİLDEN MUHASEBEYE, BİLİŞİMDEN GASTRONOMİYE 9 ATÖLYE DURDU

Binaya el konmasının ardından Halkapınar Kurs Merkezi'nde bulunan Barista Atölyesi, Yiyecek İçecek Atölyesi, Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama Atölyesi, Bilişim Teknolojileri Atölyesi, Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi, Muhasebe ve Finansman Atölyesi, Dijital Gençlik Merkezi ve iki teorik sınıf olmak üzere toplam 9 atölye faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Konak'taki halk eğitim merkezleri dahil en donanımlı kurs merkezlerinden biri olan binanın kapanmasıyla birlikte, kent merkezinde mesleki ve teknik eğitim veren önemli bir merkez de devre dışı kalmış oldu.

Merkezin kapanmasının ardından Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'ne yapılan başvurularda da ciddi düşüş yaşandı. Kendi iş yerini açmak isteyen İzmirliler, yiyecek-içecek ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarında gerekli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara erişmekte zorluk yaşamaya başladı. Ayrıca yurt dışında kariyer hedefleyen kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip Europass ek sertifikalı eğitimlerden de mahrum kaldı.

MESLEK FABRİKASI'NIN İDARİ MERKEZİ CENGİZHAN'A TAŞINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Halkapınar'da bulunan ve 15 ilçedeki 29 farklı kurs merkezinin koordinasyonunu sağlayan Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nü Bayraklı'daki Cengizhan Kurs Merkezi'ne taşıdı. Yeterli fiziki alana sahip olmayan merkezde hizmetlerin aksamaması için bir otobüs mobil ofise dönüştürüldü. Müdürlük, tüm imkanlarıyla Meslek Fabrikası faaliyetlerini sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

