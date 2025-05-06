Vakıflar Haftası Etkinlikleri Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vakıflar Haftası Etkinlikleri Gaziantep'te Başladı

Vakıflar Haftası Etkinlikleri Gaziantep\'te Başladı

Gaziantep'te Vakıflar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi, sergi ve konferanslar yapıldı.

06.05.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıflar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün, kadim medeniyetin paha biçilemez miraslarından biri olarak bugüne kadar ulaşmış bir kültür olduğunu ifade ederek, "Bu kültürün mihenk taşı, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu mihenk taşının yeri, şefkat ve merhamet ile sağlamlaşmakta, güçlenmektedir. Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mazlum ve muhtaçların daima yanında olan vakıflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında bir AVM'de vakıf eserlerinin yer aldığı fotoğraf sergi açıldı.

Sergiye Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda da "Aile ve vakıf" konulu konferans düzenlendi.

Hafta boyunca etkinliklerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Vakıflar Haftası, Kültür Sanat, gaziantep, Konferans, Etkinlik, Kültür, Güncel, Yaşam, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıflar Haftası Etkinlikleri Gaziantep'te Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:19:46. #7.13#
SON DAKİKA: Vakıflar Haftası Etkinlikleri Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.