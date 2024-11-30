Valensiya'da Sel Kurbanları İçin Gösteri - Son Dakika
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Valensiya'da Sel Kurbanları İçin Gösteri

Valensiya'da sel felaketinin ardından binlerce kişi hükümetin istifasını istedi, yardımlar yetersiz.

30.11.2024 22:47
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İspanya'nın doğusundaki Valensiya özerk yönetiminde 222 kişinin ölümüne neden olan 29 Ekim'deki sel felaketinden bir ay sonra meydanlara çıkan binlerce kişi, özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'un istifasını istedi.

Sol görüşlü 60 kadar sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Valensiya kent merkezinde düzenlenen, sağ görüşlü özerk yönetim hükümetinin hedef alındığı gösteriye katılan Valensiyalılar, sel felaketinin yarattığı büyük yıkımın sorumlusu olarak bir kez daha siyasetçileri gösterdi.

Selden sonra ilki 9 Kasım'da 130 bin kişinin katılımıyla yapılan gösterilerin bugün yapılan ikincisine de 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Gösteride, sele neden olan şiddetli yağışlarla ilgili gerekli alarmın verilmediğini, halkın geç uyarıldığını ve yardımların çok geç geldiğini savunan Valensiyalılar, "Katiller", "Mazon istifa", "Mafya hükümet istemiyoruz" sloganları attı.

Göstericiler, mağdur ailelere yardımların halen ulaşmadığını, yeniden yapılanmayla ilgili çalışmaların "yolsuzluğa bulaşmış şirketlere verildiğini" savunuyor.

Resmi rakamlara göre, Valensiya'da selin vurduğu 55 bin 845 hektarlık alandaki (yaklaşık 550 kilometre) 80 belediyede 60 bin 900'ü konut, toplam 100 bin 628 mülk zarar görürken, 9 bin 750 öğrenciyi etkileyecek şekilde 18 okul halen kapalı durumda bulunuyor.

Son bir ayda toplam 17 bin ton çamur ve zarar görmüş ev eşyasının çıkarıldığı Valensiya'da 222 kişi öldü, kaybolan 4 kişi hala aranıyor.

Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon, hafta içinde yaptığı açıklamada, mağdur ailelerden 10 bininin temel ihtiyaçlarının karşılanması için şimdiye kadar banka hesaplarına toplamda 60 milyon avro para yatırıldığını söylemişti.

İspanya hükümeti ise sonuncusu 28 Kasım'da olmak üzere bu zamana kadar açıkladığı 3 yardım paketinde sel mağdurları için toplamda 16,5 milyar avro ayırma kararı aldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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