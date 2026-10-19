Valensiya ve Katalonya'da selde 4 kişi öldü, 2 binden fazla kişi kurtarıldı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Katalonya ve Balear Adaları bölgelerini iki gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.

Katalonya'da 2 kadının sele kapılarak hayatını kaybettiği, Valensiya bölgesinde de şiddetli yağışlar nedeniyle 2 kişinin öldüğü, yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Jandarma tarafından basına verilen bilgilerde ise şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen Valensiya'nın Oliva ilçesinde zemin katta bulunan evinde mahsur kalan 79 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldığı, aynı yerde bulunan kadının yeğeninin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Oliva'da sel yaşanan bir kamp yerindeki 64 yaşındaki bir erkeğin kalp krizi geçirerek öldüğü duyuruldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerde yerel yönetimler, halka "gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları" uyarısı yaptı.

Valensiya özerk bölgesi Hükümet Temsilcisi Pilar Bernabe, basına yaptığı açıklamada, kıyı şeridi boyunca "La Safor" olarak adlandırılan bölgenin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Bernabe, "Bazı noktalara 650 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağışın devam etmesi bekleniyor ve birçok belediye bütünüyle sular altında. Helikopterler hazır bekletiliyor. Jandarma ekiplerine ait tekneler ise mahsur kalan insanları kurtarma çalışmaları yürütüyor." dedi.

İki kamp alanında kalan yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve belirlenen sığınma alanlarına nakledildiğini duyuran Bernabe, vatandaşlara yönelik "Evlerinizden ayrılmayın, yüksek kesimlerde kalın. Hareket etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada bazı küçük belediyelerde yerel yetkililer, evlerini su basan bazı vatandaşların çatılara çıktığını ve kurtarılmak için yardım beklediklerini duyurdu.

Yetkililer, evlerinde mahsur kalan 2 binden fazla kişinin kurtarıldığını aktardı.

Ayrıca Valensiya ve Balear Adaları'nda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, okullar tatil edildi.

Diğer yandan, yağışlar nedeniyle çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiğini açıkladı.