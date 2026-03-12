Vali Akkoyun\'dan Özel Harekat Polislerine İftar

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun, Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde özel harekat polisleriyle iftarda bir araya geldi.

Akkoyun, vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan özel harekat polislerine görevlerinde başarılar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Akkoyun'a İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Halil Yolal ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Serkan Şahbaz da eşlik etti.