Vali Akkoyun Savur'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Akkoyun Savur'da Temaslarda Bulundu

20.08.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur'da kaymakam, belediye başkanı ve esnafı ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde ziyaretler ve temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Savur Kaymakamlığına atanan Enes Emircan Buyuran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Akkoyun, daha sonra Savur Belediye Başkanlığına geçerek Başkan Engin Uğur Hamidi ile görüştü.

Hamidi, görüşmede ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında Akkoyun'a bilgi verdi.

Vali Akkoyun, daha sonra beraberinde Kaymakam Buyuran, Belediye Başkanı Hamidi ve Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile esnafı ziyaret etti, onlarla sohbet ederek, bereketli kazançlar diledi.

Savur Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Akkoyun, polislerle bir araya geldi, Emniyet Amiri Samet Arslan'dan asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı.

İlçede faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Akkoyun, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hayrettin Akar ile görüştü.

Akar, faaliyetleri hakkında Vali Akkoyun'a bilgi verdi.

Ziyarette, Vali Akkoyun'a İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Süleyman Ermiş ve AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel de eşlik etti.

Kaynak: AA

Tuncay Akkoyun, Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Savur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akkoyun Savur'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:19:39. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Akkoyun Savur'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.