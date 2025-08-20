Vali Akkoyun Savur'da Temaslarda Bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde ziyaretler ve temaslarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Savur Kaymakamlığına atanan Enes Emircan Buyuran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Akkoyun, daha sonra Savur Belediye Başkanlığına geçerek Başkan Engin Uğur Hamidi ile görüştü.

Hamidi, görüşmede ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında Akkoyun'a bilgi verdi.

Vali Akkoyun, daha sonra beraberinde Kaymakam Buyuran, Belediye Başkanı Hamidi ve Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile esnafı ziyaret etti, onlarla sohbet ederek, bereketli kazançlar diledi.

Savur Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Akkoyun, polislerle bir araya geldi, Emniyet Amiri Samet Arslan'dan asayiş ve güvenlik konularında bilgi aldı.

İlçede faaliyet yürüten bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Akkoyun, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Hayrettin Akar ile görüştü.

Akar, faaliyetleri hakkında Vali Akkoyun'a bilgi verdi.

Ziyarette, Vali Akkoyun'a İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Süleyman Ermiş ve AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel de eşlik etti.