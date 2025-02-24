Vali Aktaş, MTA'yı Ziyaret Etti

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Maden Tetkik Arama (MTA) Marmara Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, maden potansiyelleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Planlanan projelere ilişkin yapılan istişarelerin ardından Vali Aktaş, MTA Marmara Bölge Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diledi.