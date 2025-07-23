Vali Aktaş'tan Basın Bayramı Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, basının, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı iletişim özgürlüğünün, şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarından olduğunu belirten Aktaş, "Basın mensupları, iletişim teknolojisinin sunduğu imkanlardan yararlanarak hızlı bir haber akışıyla yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Kocaeli'de görev yapan tüm basın mensuplarının bayramını kutluyorum. Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.